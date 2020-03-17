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Ekonomi, Koronavirüs

Halciler Kovid-19 nedeniyle artacak talebe hazır

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ülkenin sebze ve meyve varlığında sorun bulunmadığını belirterek, "Telaş edecek, panik yapacak bir durum ya da sıkıntı yok, elimizde yeterli ürün var." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 17.03.2020
Halciler Kovid-19 nedeniyle artacak talebe hazır

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tavşan, AA muhabirine, hallerin belediyelere bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi. Belediyeler tarafından hallerde gerekli hijyen önlemlerinin alındığını ifade eden Tavşan, "Haller belediye yetkililerince hem yıkanıyor hem de dezenfekte ediliyor. Belediyelerimiz üzerine düşeni yerine getiriyor. Sektör mensuplarımız da üzerine ne düşüyorsa yapıyor. Plastik kasalar tekrar yıkanmadan kullanılmıyor. Millet olarak bu konuda duyarlıyız." diye konuştu. 

Türkiye'nin sebze ve meyve varlığında sorun olmadığını vurgulayan Tavşan, şunları kaydetti:

"Telaş edecek, panik yapacak bir durum ya da sıkıntı yok, elimizde yeterli ürün var. Seralardan ürün geliyor, soğan, patates hepsi bol, domates ucuz. Vatandaşımızın sebze ve meyve ürünlerinde stok yapmasına gerek yok. Sadece sarımsakta üretimden kaynaklı azalma var. O da bugüne ait bir sorun değil. Sarımsakta bu yıl genel olarak fiyat yüksek. Mevsim ürünleri karnabahar, lahana, ıspanak, portakal bol ve fiyatlarda aşırılık yok. Zaten haller olağanüstü durumlar dahil açık kalan işletmelerdir. Vatandaş için sıkıntı olacak bir durum yok. Sadece talep çok artarsa fiyat yükselebilir."

"Fiyatı en uygun gıda, sebze ve meyve"

Tavşan, Kovid-19'a karşı sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkati çekerek, "Bu ürünlerin her türünün hastalıklara karşı tüketilmesinde fayda var. Bu dönemde sebze ve meyveye yönelelim. Şu an fiyat olarak da en uygun ürünler sebze ve meyvedir. Soyulabilecek olanlara dikkat edelim, sirkeye yatıralım, yeşillikleri daha fazla suda tutalım. Pişirilerek yenebilecekleri bu şekilde yiyelim. Çiftçimiz de bu konuda çok dikkatli." değerlendirmesinde bulundu.

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