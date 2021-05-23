Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara, Kızılay Meydanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’ta Cudi Cup Tenis Turnuvası Final Programına katılıyor
logo
Ekonomi

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarına ilişkin program kapsamında 24-27 Mayıs'ta toplam 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma gerçekleştirilecek.

Gülşen Çağatay   | 23.05.2021
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen yarışmalar yarın tekrar başlayacak. Bu kapsamda, 24-27 Mayıs'ta 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak.

Bakanlıkta düzenlenecek yarışmalara başvuru sahipleri en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletname, şirket kaşesi ve HES kodlarını kampüse girişte hazır bulundurması gerekecek.

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi kapsamında daha önce 26-29 Nisan'da 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete 260 megavat kapasite tahsis edilmişti.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan annenin bebeğiyle buluşması duygulandırdı
Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 741 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 danışman heyeti, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebilme olasılığına dikkati çekti
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek

Dağıtık enerji kaynakları düşük karbon ekonomisine ulaşmaya yardımcı olacak

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları 24 Mayıs'tan itibaren devam edecek

Güneş, 2050’de dünyanın en büyük enerji kaynağı olacak

Güneş, 2050’de dünyanın en büyük enerji kaynağı olacak
Yenilenebilir enerjide rekor kapasite artışı 'yeni normal' haline geliyor

Yenilenebilir enerjide rekor kapasite artışı 'yeni normal' haline geliyor