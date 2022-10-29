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Ekonomi

Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla güneş enerjisi sektöründe yer veriliyor

Gülşen Çağatay   | 29.10.2022
Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla güneş enerjisi sektöründe yer veriliyor

Ankara

Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla yer veren sektör yüzde 40 ile güneş enerjisi oldu.

AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Solar Fotovoltaik Cinsiyet Perspektifi (Solar Photovoltaic Gender Perspective ) raporundan derlediği bilgilere göre, güneş enerjisi sektöründe yüzde 40, rüzgar enerjisi sektöründe yüzde 21, petrol ve doğal gaz sektöründe yüzde 22 oranında kadın istihdamı bulunuyor.

Geçen yıl sonunda küresel yenilenebilir enerji istihdamı 12,7 milyona ulaşırken, birçok ülkede temiz enerji kapasitesinin artırılması hedefleri ile bu sayının yükselmesi bekleniyor.

Paris Anlaşması çerçevesinde 2030'da toplam yenilenebilir enerji istihdamının artacağı ve güneş enerjisinde istihdamın 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl sonunda güneş enerjisinin tüm aşamalarında istihdam edilen kişi sayısının 4,3 milyon olduğu ifade edilen rapora göre, bu sayının neredeyse yarısını kadın istihdamı oluşturuyor.

Üretimden yönetime her alanda kadın istihdamı var

Güneş enerjisi sektöründeki kadınların yüzde 58'i idari işlerde görev alıyor.

Teknik bilgi ve beceri gerektiren pozisyonlarda kadınların iyi temsil edilmediği belirtilen rapora göre, şebeke dışı (off-grid) güneş enerjisi uygulamalarının pazar, satış, dağıtım gibi teknik olmayan alanlarında kadın istihdamı bu alanın yüzde 35'ini oluşturuyor.

Rapora göre, liderlik pozisyonlarında ise kadınların yönetime katılım oranı yüzde 30, üst yönetim ve yöneticilik pozisyonlarında istihdam edilme oranı yüzde 13 olarak ortaya çıkıyor.

Fotovoltaik güneş sistemleri ve bu sistemlerin üretimi kadınların en çok istihdam edildiği alan olurken, bu alanda kadın istihdamı yüzde 47 oranında bulunuyor.

Bu alanın servis ve geliştirme aşamalarında sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 37 oranında kadın çalışıyor.

Fotovoltaik güneş paneli sistemleri kurulumu ise "kadınlar için güç" bir iş olarak tanımlanırken, bu alanda istihdam edilen kadın oranı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Rapora göre, güneş enerjisinin tüm alanlarında kadın istihdam ediliyor ancak yönetim ve teknik alanlarda kadın istihdamı erkeklere oranla daha düşük temsil ediliyor.

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