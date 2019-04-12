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Ekonomi

Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

Gram altın 240,5 lira, çeyrek altın 394 lira ve Cumhuriyet altını 1.615 liradan işlem görüyor.

Bekir Gürdamar   | 12.04.2019
Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

İstanbul

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 240,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 241 lira sınırına kadar çıkan altının gram fiyatı, uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşün etkisiyle gerileyerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 238,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 primle 240,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.615 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,2'lik hızlı düşüş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç, 1.285 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğiliminin gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığını dile getiren analistler, 240 lira üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 247 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

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