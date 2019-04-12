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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 351,30 puan ve yüzde 0,37 azalışla 95.721,69 seviyesine geriledi.

Bekir Gürdamar   | 12.04.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kaybıyla 95.721,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 351,30 puan ve yüzde 0,37 azalışla 95.721,69 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile iletişim oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.072,99 puandan tamamladı.

Analistler, döviz kurlarındaki yükselişin pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Yurt dışında ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine değinen analistler, bugün veri takviminde Avro Bölgesi sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını dile getirdi.

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