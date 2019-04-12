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Ekonomi

Dolar/TL 5,7810 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,7810 seviyesinden alıcı buluyor.

Murat Birinci   | 12.04.2019
Dolar/TL 5,7810 seviyesinde işlem görüyor

İstanbul

Dün yükseliş eğilimindeki hareketle 5,7571'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazancıyla 5,7355'ten tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 üzerinde, 5,7810 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 6,5245'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 yükselişle 7,5460'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1285, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3063 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi sanayi üretimi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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