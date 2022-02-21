Dolar
13.66
Euro
15.48
Altın
1,899.02
ETH/USDT
2,648.90
BTC/USDT
37,962.00
BIST 100
2,038.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gemlik Gübre'den CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaptığını duyurdu.

Muhammet Emin Horuz   | 21.02.2022
Gemlik Gübre'den CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, Gemlik Gübre'nin, büyük bir kampanya ile CAN%26 gübresinde bugüne kadar yapılan indirimlere ek olarak yüzde 35 indirim yaparak ton başına yeni fiyatı bugün itibarıyla 4 bin TL olarak açıkladığı bildirildi.

Açıklamada, "Açıklanan bu fiyat ile Gemlik Gübre, üretimini yapmış olduğu CAN%26 gübresini ton başına 600 avro seviyelerinde olan yurt dışı tedarik fiyatına göre yüzde 50 daha uygun fiyat mertebesine getirmiş ve Türk çiftçisine desteğini sunmuş oldu." denildi.

Global piyasalarda yükselişini sürdüren tüm emtia ve özellikle enerji fiyatlarındaki artışlara endeksli olarak artan girdi ve üretim maliyetlerine rağmen Gemlik Gübre'nin, bu zorlu süreçte Türk çiftçisinin yanında olmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonla mücadeleye destek vermek ve çiftçilerimizin artan maliyetlerini rahatlatmak adına Gemlik Gübre, sorumluluk almaktan kaçınmamış ve artan girdi maliyetlerini göz ardı ederek büyük bir indirim daha yapmıştır. Şirketimiz, artan girdi maliyetleri ve tüm zorlu koşullara rağmen çiftçilerimizin yanında olmaya devam ederek indirimlere bundan sonra da öncülük edecek ve piyasalara olumlu yön vermeyi sürdürecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Gemlik Gübre'den CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim

Gemlik Gübre'den CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim