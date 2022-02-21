Doğal gaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını bildirdi.
Ankara
Yanık, Twitter'daki hesabından, doğal gaz yardımı başvurularının devam ettiğini bildirdi.
Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık.— Derya Yanık (@deryayanikashb) February 21, 2022
Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/uip0P1fnyG
İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.