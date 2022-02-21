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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 2.038,06 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.02.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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