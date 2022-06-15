Dolar
17.29
Euro
17.99
Altın
1,824.13
ETH/USDT
1,105.40
BTC/USDT
21,250.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gazprom İtalyan ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un İtalyan enerji firması ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığı bildirildi.

Barış Seçkin   | 15.06.2022
Gazprom İtalyan ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttı

Roma

AGI ajansına konuşan İtalyan enerji firması kaynakları, Gazprom'un bugün gaz arzında yaklaşık yüzde 15'lik kesintiye gittiğini teyit etti.

ENI kaynakları, kesintiye dair kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve durumun yakından izlendiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün İsrail'de mevkidaşı Naftali Bennett ile görüşmesinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gündeme gelmişti. Bennett'in gaz konusunda İsrail'in AB'ye yardım edebileceğini dile getirdiği ve Draghi'nin de İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasındaki arayışlardan bahsettiği basında yer almıştı.

İtalya, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını artırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir
D-8 Genel Sekreteri Imam: Üye ülkeler arasında 1997'de 1,2 trilyon dolar olan GSYH, 2019'da 4 trilyon dolara yükseldi
Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır

Benzer haberler

Alman hükümeti Rus gazının arz kısıtını 'siyasi güdümlü' buldu

Alman hükümeti Rus gazının arz kısıtını 'siyasi güdümlü' buldu

Gazprom İtalyan ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttı

Gazprom, Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını düşürmeye devam ediyor

Türkiye'nin Karadeniz'deki çabuk adımları enerjide bağımlılığı "hızla" azaltacak

Türkiye'nin Karadeniz'deki çabuk adımları enerjide bağımlılığı "hızla" azaltacak
İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor

İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor
ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin

ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin