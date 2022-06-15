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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 2.531,11 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.06.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa Merkez Bankası, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını bildirdi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de bulunduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler yarın İngiltere Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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