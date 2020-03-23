Euro
7.03
Dolar
6.56
BIST 100
84,246.17
Altın
1,552.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbirler

Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik toplum sağlığını korumak ve olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu.

Tolga Yanık   | 23.03.2020
Garanti BBVA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbirler

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

Ticari kredilerde ise müşteriler, mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek.

KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla desteklenecek.

Bireysel müşterilere kredi kartı ödemelerinde destek

Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacak.

Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacak.

Yeni tip koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli destek verilecek.

Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşterilere, içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Benzer haberler

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadelede ek genelge

GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu
İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı

İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı
Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı

Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı