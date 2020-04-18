Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
logo
Ekonomi

Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde muntazam şekilde vatandaşa ekmek ulaştırıldığını belirtti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.04.2020
Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanan "sokağa çıkma yasağı" kapsamında şu an itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi. 

Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek birimlerinin de sahada olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftadan farklı olarak ekmek dağıtımının daha düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında fırıncılar odalarımız, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlarımız tarafından, her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar 'mahalle, sokak, cadde ölçeğinde' muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı
Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında
SMA hastası 17 aylık bebek, Kovid-19'u yendi
İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 31'e yükseldi
Ankara'da fırıncılar evde kalan vatandaşlara ekmek götürdü

Benzer haberler

Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 31'e yükseldi

'İyilik melekleri' ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

Ankara'da fırıncılar evde kalan vatandaşlara ekmek götürdü

Ankara'da fırıncılar evde kalan vatandaşlara ekmek götürdü
Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı
Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu

Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu