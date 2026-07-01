Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, “Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü.” dedi.

Fed Başkanı Warsh: Piyasalarda oynaklık artmadı, azaldı Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, “Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü.” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Portekiz’in Sintra kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu’nun kapanış günündeki politika panelinde konuştu.

Para politikasına ilişkin ileriye dönük yönlendirme vermeyeceğini belirten Warsh, Fed’in dört hafta sonra yapacağı toplantıda açıklanacak veriler ile son gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.

Warsh, “Toplantıda kapsamlı bir tartışma yürüteceğiz ancak şu aşamada bundan daha fazlasını söyleyemem.” ifadesini kullandı.

Son dört haftada enflasyon görünümünde iyileşme yaşandığına dikkati çeken Warsh, “Enflasyon beklentileri düştü, enflasyona ilişkin riskler de geriledi.” dedi.

Piyasaların Fed’in politika yaklaşımını anlamadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Warsh, “Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü. İnsanların bizi anlamadığını duyuyorum ancak aslında oldukça iyi anladıklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

ABD’de yapay zeka kaynaklı gelişmelerin sermaye harcamalarında güçlü artışa yol açtığını vurgulayan Warsh, “Yapay zeka şoku, ABD’de sermaye harcamalarında bir patlamaya neden oluyor. Bunu öncelikle talep tarafında görüyoruz ancak bir noktada arz tarafında da göreceğimizden eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede talebi artırdığını ancak enflasyonist etkinin daha geniş bir mal ve hizmet grubuna yayılıp yayılmayacağının izlenmesi gerektiğini söyleyen Warsh, şirketlerin gelecekte ekonominin üretim kapasitesinin genişleyeceği beklentisiyle yatırım yaptığını anlattı.

Kevin Warsh, “Şu anda geleceğe yatırım yapıyorlar çünkü ekonominin arz tarafının genişleyeceğini öngörüyorlar. Bunun gerçekleşmesi halinde para politikası açısından çok büyük sonuçları olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın üretim, istihdam ve enflasyon üzerindeki etkilerinin merkez bankalarının temel gündemlerinden biri olduğuna işaret eden Warsh, ABD’nin orta vadede bu dönüşümün başlıca kazananlarından biri olacağını söyledi.

Warsh, “ABD, verimlilik kaynaklı ekonomik büyümeden korkmuyor. Ancak bu dönüşümün ekonomik sonuçlarını sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Başka bir ülkenin başarısız olmasını istemiyoruz. Ekonomik büyümenin geniş tabanlı olmasını istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat istikrarı ve Fed’in bağımsızlığı

ABD’de iş gücü piyasalarının istikrarlı, ekonomide talebin sağlam, sermaye harcamaları ile verimlilik görünümünün güçlü olduğunu belirten Kevin Warsh, yapay zekanın sağlayacağı kazanımların henüz tam ortaya çıkmadığını kaydetti.

Merkez bankalarının temel sorumluluklarından birinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Warsh, “Hepimiz fiyat istikrarı işindeyiz. Bu, tek görevimiz olmayabilir ancak hepimiz fiyatların çok yüksek olduğunu görüyoruz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimine yönelik baskı yapabileceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Warsh, “Bu merkez bankasının yüzde 2’nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa, sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar.” ifadesini kullandı.

ABD’de fiyat istikrarını sağlayacaklarını vurgulayan Warsh, taktik ve stratejiye ilişkin ayrıntıların ise daha sonra şekilleneceğini kaydetti.

Fed’in bağımsızlığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Warsh, “Çok uzun zamandır bağımsız bir merkez bankasıyız. Bu dönemde de bağımsız bir merkez bankası olacağız ve bu konuda hiçbir değişiklik görmeyeceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed bünyesinde para politikasına farklı bakış açıları kazandırılması amacıyla beş çalışma grubu oluşturulduğunu aktaran Warsh, dış uzmanların isimlerinin gelecek hafta açıklanabileceğini bildirdi.

Küresel finans krizinin izlerini hâlâ taşıdığını söyleyen Warsh, merkez bankalarının para politikası, denetim, düzenleme ve ödeme sistemlerinde temel reformları yeniden değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD’de son dört çeyrekte yapısal verimlilik artışının yüzde 2’nin yüksek seviyelerinde seyrettiğine dikkati çeken Warsh, potansiyel büyümenin yükselmiş olabileceğini söyledi.

Warsh, “Fed fiyat istikrarı görevini yerine getirebilirse, ABD ekonomisinin büyüme potansiyeli konusunda hiç bu kadar iyimser olmamıştım.” ifadesini kullandı.

Bu iyimserliğin gelecek 6 ila 9 aylık para politikasına nasıl yansıyacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirten Warsh, piyasalara sürekli yönlendirme yapılmaması gerektiğini söyledi.

“Fed bilançosu küçülmeli”

Fed Başkanı Warsh, 2011’de Fed’den ayrıldığı dönemden bugüne kadar Fed bilançosunun daha küçük olmasını istediğini belirterek, "Para politikasının ağırlıklı olarak faiz oranları üzerinden yürütülmesi gerektiğini uzun süredir savunuyorum.” dedi.

Faiz politikasının ekonominin geneline daha doğrudan aktarıldığını kaydeden Warsh, bilanço politikasının ise çoğunlukla varlık fiyatları ve sinyal etkisi üzerinden çalıştığını söyledi.

Warsh, kararların kapsamlı şekilde ele alınacağını ve finansal piyasalar değişiklikleri anlayana kadar uygulanmayacağını belirterek, “Bu büyük bilançoya yaklaşık 18 yılda ulaştık. Onu uygun büyüklüğe indirmek 18 haftadan daha uzun sürecektir.” dedi.

Kevin Warsh, Fed bilançosunun maliye politikası sınırına yaklaştığını düşündüğünü ancak sonuçları önceden belirlemek istemediğini sözlerine ekledi.