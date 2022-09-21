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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.09.2022
Fed Başkanı Powell: Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek

İstanbul

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Powell, yüksek enflasyonun devam ettiğini ve bunun çok büyük bir zorluk meydana getirdiğini dile getirdi.

Powell, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2'ye doğru geldiğini görmek istiyoruz." dedi.

Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Powell, "Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in enflasyonun düştüğünden emin olana kadar kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğini belirtti.

Enflasyonun bir kısmının çok ciddi tedarik şoklarından kaynaklandığını ifade eden Powell, "Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor yoksa daha sonra daha fazla acı çekeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan enflasyonda anlamlı bir şekilde aşağı yönlü baskı olması. Enflasyonu düşürmek acılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, enflasyonun çok büyük oranda gelecek yıl aşağı seviyeye geleceği öngörüsünde bulundu.

Fed, faiz oranlarının yeterli derecede kısıtlayıcı olmasını istiyor

Powell, Fed'in faiz oranlarının yeterli derecede kısıtlayıcı olmasını istediğini söyledi.

Enflasyonu aşağı çekmenin uzun süre trend altında büyüme gerektirebileceğini kaydeden Powell, uzun vadede potansiyelin altında bir büyümenin beklendiğini belirtti.

Powell, "Bu sürecin resesyona sebep olup olmayacağını bilmiyoruz. Resesyon olacaksa da ne kadar büyük olacak bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomide yumuşak inişin zorlu olacağını vurgulayan Powell, işsizlikte biraz artış olabileceğini dile getirdi.

Powell, yavaş büyümenin işsizliği artırabileceğini aktardı. İstihdam tarafında arz-talep dengesinin olması gerektiğini belirten Powell, "Attığımız her adımın aileleri, işletmeleri etkilediğini biliyoruz." diye konuştu.

Powell, politika kararlarının finansal koşulları ivedi şekilde etkilediğini söyledi.

Faiz artırımları konusunda hala atılacak çok adımları olduğunu vurgulayan Powell, bilanço planlarında bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yılın geri kalanında 100 baz puan ile 125 baz puan faiz artışı konusunda ayrıştığını aktaran Powell, faize duyarlı sektörlerin çoğunun faiz artışlarının etkisini hissettiğini vurguladı.

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