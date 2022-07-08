Dolar
17.29
Euro
17.60
Altın
1,742.54
ETH/USDT
1,233.50
BTC/USDT
21,800.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 08.07.2022
Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı

Washington

Brainard, İngiltere Merkez Bankasının düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.

Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AÜ Öğretim Üyesi Levent: Abe'ye suikast parti içinde ve siyasette boşluk oluşturur
Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama
Kastamonu'da jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybı 9,6'dan 5,8 seviyelerine düştü
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı

Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı