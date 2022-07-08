Dolar
17.30
Euro
17.59
Altın
1,742.14
ETH/USDT
1,218.60
BTC/USDT
21,654.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 5 kilogramın üzerinde ambalajlardaki zeytinyağının ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.

Ali Korkmaz   | 08.07.2022
Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

İzmir

Er, yaptığı yazılı açıklamada, gıda arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı mart ayında dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın dün kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre, 2021-2022 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girdiğini hatırlatan Er, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketimi 150 bin ton civarında. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu yasak kararının alındığı ilk gün vurguladık. Yeni sezona 90-100 bin ton arasında ihraç edilebilecek stokla giriyoruz. Önümüzdeki yıl zeytinyağında var yılı. Hem ihracat için hem de iç tüketim için ürün arzında bir sorun yaşanmayacak. O nedenle yasağın kaldırılması hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız için son derece isabetli bir karar oldu. Bu kararı alan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Er, Tarım ve Orman Bakanlığının 90 milyon olan zeytin ağacı varlığını 190 milyona yükselttiğini belirterek "Bu ağaçlar tam verimli hale geldiğinde 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyoruz. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracat kanallarının sürekli açık olması şart. Zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın zihinlerden çıkarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybı 9,6'dan 5,8 seviyelerine düştü
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Gaziantep'te arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'yla afet riskleri azaltılacak
İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Benzer haberler

Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu

Türk fındığı yılın ilk yarısında 124 ülkede alıcı buldu

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı 30 yıl sonra ilk dış ticaret açığıyla vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı 30 yıl sonra ilk dış ticaret açığıyla vurdu
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 10,8 milyar dolarlık rekor ihracatıyla hedefe koşuyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 10,8 milyar dolarlık rekor ihracatıyla hedefe koşuyor
Türkiye komşularına 6 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye komşularına 6 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat yaptı