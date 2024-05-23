Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildirdi.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 23, 2024
Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/oGMVlbGXha
Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Bayraktar, paylaşımında, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.