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Ekonomi

Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Murat Temizer   | 27.08.2020
Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı

Ankara

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mühendislerin keşfedilen gazı test amaçlı yaktığı görüntülere yer vererek, "Tebrikler arkadaşlar" ifadesini kullandı.


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