Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mühendislerin keşfedilen gazı test amaçlı yaktığı görüntülere yer vererek, "Tebrikler arkadaşlar" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.