Euro
9.25
Dolar
7.86
BIST 100
1,294.30
Altın
1,870.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sefa Şengül   | 12.11.2020
Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi

Ankara

Bakanlığın, Eylül 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira olan ve 17 bin 105 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 613 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 52 milyon 441 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski
Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi

Eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak

Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası

Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası
Tarımsal destekler belirlendi

Tarımsal destekler belirlendi
Dışişleri Bakanlığında atamalar

Dışişleri Bakanlığında atamalar