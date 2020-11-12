Euro
9.25
Dolar
7.86
BIST 100
1,294.30
Altın
1,870.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1'lik artışla 7,87 seviyesinden işlem görüyor.

Murat Birinci   | 12.11.2020
Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

İstanbul

Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,8740'tan işlem görüyor.

Avro/TL, dün en düşük 9,1667 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 10,3920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1760 seviyesinden alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 52 milyon 441 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski
Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarını değerlendirdi

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi