Dolar
28.59
Euro
30.59
Altın
1,937.17
ETH/USDT
2,054.90
BTC/USDT
37,002.00
BIST 100
7,713.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da “43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen “3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

"Evde Bakım Yardımı" kasım ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
"Evde Bakım Yardımı" kasım ödemeleri başladı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, bu kapsamda, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Göktaş açıklamasında, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Hali hazırda 562 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nda İslam aleminde düşünce üretimi öne çıkacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor
İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

Benzer haberler

"Evde Bakım Yardımı" kasım ödemeleri başladı

"Evde Bakım Yardımı" kasım ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Darülaceze'mizin mirasını Sosyal Yaşam Şehri'mizle yeni yüzyıla taşıyoruz

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet