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Ekonomi

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,1 artış gösterdi.

Serhat Tutak  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 0,4, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,2, ticaret ciro endeksinde yüzde 1 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,6 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro1,364,1
SANAYİ0,455,1
Madencilik ve taş ocakçılığı10,461,9
İmalat0,154,8
İNŞAAT3,291
TİCARET168,2
HİZMET3,661,4
Ulaştırma ve Depolama239,2
Konaklama ve yiyecek4,387,8
Bilgi ve iletişim7,294,3
Gayrimenkul-4,56
Mesleki, bilimsel ve teknik6,192,3
İdari ve destek5,694,1
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