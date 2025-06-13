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Ekonomi

Esnaf, Babalar Günü alışverişlerinden 50 milyar lira ciro hedefliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Babalar Günü için esnafın beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar liralık ciro hedefliyoruz." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Esnaf, Babalar Günü alışverişlerinden 50 milyar lira ciro hedefliyor

Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, ailenin rol modeli olan babaların, evlatların hayatında örnek kişiler olduğunun altını çizdi.

Yılda bir kez kutlanan Anneler Günü, Sevgililer Günü ile Ramazan ve Kurban bayramları gibi özel zamanlarda olduğu gibi, Babalar Günü'nde de esnafın beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar liralık ciro hedefliyoruz. Bu dönemlerde esnafın nakit ihtiyacı artıyor çünkü ellerindeki hediyelik ürünler, babalara layık görülen özel eşyalar olarak satışa sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"Esnafı ayakta tutan zamanlar"

Babalar Günü hediyelerinin büyüklüğü ya da küçüklüğünün önemli olmadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki bu özel günler hem esnafı ayakta tutan hem de sevgi bağlarını güçlendiren zamanlardır. İnşallah bu yıl da Babalar Günü herkes açısından olumlu geçer. Evlatların babalarına olan sevgileri ve beklentilere karşılık verme çabaları, geleceğimizin teminatı olan gençliğin ve aile bireylerinin sağlam duruşuyla bütünleşir. Adı Babalar Günü ama elbette ki olmazsa olmazımız annelerimiz, ayrılmaz parçamız kardeşlerimiz de bu bütünün bir parçası. Ailenin bütünlüğünü tamamlayan bu özel günü inşallah hep birlikte en güzel şekilde geçiririz."

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