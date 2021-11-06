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Ekonomi

EPDK 8 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 8 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı ve 2 şirketin lisansını iptal etti.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 06.11.2021
EPDK 8 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, petrol piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin lisans süresi uzatıldı.

Elektrik piyasasında 2 üretim lisansı, 1 OSB dağıtım lisansı, 4 tedarik lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin de üretim lisansı sonlandırıldı.

Elektrik tesislerinin kesin kabulünde değişiklik

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik üretim, iletim veya dağıtım tesislerinin kesin kabulü, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az 1 yıl sonra ve garanti süreleri göz önüne alınarak yapılacak.

Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şebekelerin kesin kabulü için, bu süre en az 6 ay olarak uygulanabilecek.

Kesin kabul süresi hiçbir koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren üç yılı aşamayacak. Kesin kabulün yapılmış olması garanti şartlarını ve sürelerini değiştiremeyecek.


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