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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'de enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.

Murat Temizer   | 30.10.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket ediyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dönmez bölgedeki enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.

Depremden sonra elektrik ve doğal gaz hatları ile enerji arzında oluşabilecek sıkıntıları yerinde değerlendirecek Bakan Dönmez, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek sahadaki çalışmaları takip edecek.

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