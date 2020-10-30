Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'de enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket ediyor.
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Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dönmez bölgedeki enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.
Depremden sonra elektrik ve doğal gaz hatları ile enerji arzında oluşabilecek sıkıntıları yerinde değerlendirecek Bakan Dönmez, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek sahadaki çalışmaları takip edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.