Enerji ve petrokimya YEP'te öncelikli yatırım alanı

ANKARA

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre (OVP), enerji ve petrokimya sektörleri cari açığın düşürülmesinde öncelikli yatırım alanları olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıkladığı ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak adlandırılan programa göre, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendi.

Dengelenme, disiplin ve değişim olmak üzere üç ana temel üzerine inşa edilen programa göre, güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi de desteklenecek.

Enerji girdi maliyetleri azaltılacak

Programa göre, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak. Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları, başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek.

Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu/özel iş birliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak. Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak. Ayrıca, petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri bölgesi de hayata geçirilecek.

Programa göre, 2017 yılında 37,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen enerji ithalatı faturasının, 2018'de 46 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bütçe ayarlaması için öngörülen enerji ithalatı faturası, 2019 yılı için 43 milyar dolar, 2020 için 44,3 milyar dolar ve 2021 için 45,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Öte yandan, 2017 yılında varil başına ortalama 54,3 dolardan işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatının da 2018 yılında 72,8 seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Programa göre, ham petrolün varili 2019 yılında 73,2 dolar, 2020 yılında 69,7 dolar ve 2021 yılında da 67 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Muhabir: Ebru Şengül