Avrupa'da en çok İsviçreli yöneticiler kazanıyor

Araştırmaya göre, Avrupa'da üst düzey yöneticiler arasında, 2017'de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı.

BERLİN

Avrupa’da üst düzey yöneticilerin (CEO) ücretlendirilmesinde, 2017’de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı.

Merkezi Londra'da bulunan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson, Avrupa’daki üst düzey yöneticilerin ücretlerini araştırdı.

Araştırmaya göre, Avrupa'da üst düzey yöneticiler arasında, 2017'de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı. Yıllık 6,38 milyon avro kazanan İngiliz yöneticiler ikinci, 6,35 milyon avro kazanan Alman yöneticiler ise üçüncü oldu.

Araştırmada, yıllık ücretlere, sabit maaş ve yöneticilerin performanslarına göre verilen teşvik primleri de dahil edildi.

En fazla yıllık ücret alan yönetici, 12,88 milyon avro ile Roche İlaç Grubu'nun üst düzey yöneticisi Severin Schwan oldu. İkinci sırada ise 12,81 milyon avro ile içecek şirketi AB InBev’in üst düzey yöneticisi Carlos Brito yer aldı.

Brito'yu İsviçre bankası UBS’in yöneticisi Sergio Ermotti, 12,52 milyon avroluk ücreti ile izledi. İlaç şirketi Novartis’in yöneticisi Joseph Jimenez, 11,58 milyon avro ile dördüncü, Alman şirketi SAP’nin yöneticisi Bill McDermott da 10,79 milyon avro ile beşinci oldu.

Muhabir: Bahattin Gönültaş