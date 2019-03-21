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Ekonomi

Emlak Katılım Bankası 18 yıl aradan sonra faaliyete başladı

Türkiye Emlak Katılım Bankası 18 yıl aradan sonra bugün faaliyetlerine başladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 21.03.2019
Emlak Katılım Bankası 18 yıl aradan sonra faaliyete başladı

Ankara

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin İstanbul Ataşehir'de bulunan merkez şubesi, 18 yıl aradan sonra bugün faaliyetlerine başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 26 Şubat'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye bankacılık faaliyet izni vermesinin ardından, bankanın yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki, kamuoyunda kısa adı "Emlak Bank" olarak bilinen bankanın Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası ve merkez şubesi bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Katılım bankası olarak hizmet vermeye başlayan kuruluş, tarih sahnesinde yeniden yerini aldı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, sektör için yeni ürünler geliştiren ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu finansal sorunlara çözüm üreten bir banka olacak.

Ülkede 18 yıl aradan sonra yeniden hizmete giren "Emlak Bank"ın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.

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