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Ekonomi

Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda aracı kurum dönemi başlıyor

TÜRİB Genel Müdürü Kırali, Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) işlemlere aracılık edeceği sisteme geçeceklerini, böylece tarımsal ürünlerin finansallaşması alanında yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

Mustafa Çalkaya  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda aracı kurum dönemi başlıyor

Ankara

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, bu yılın ikinci yarısında Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) işlemlere aracılık edeceği sisteme geçeceklerini, böylece tarımsal ürünlerin finansallaşması alanında yeni bir dönemi başlatacaklarını belirtti.

Kırali, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli borsa yazılım projesi TÜRİB İşlem Sistemi'ni (TÜRİS) geliştirme çalışmalarının ilk fazı olan "aracılı sistemi" devreye almak için çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Söz konusu sistemin paydaşlarla entegre edilmesine ilişkin testlerin devam ettiğini aktaran Kırali, "ÜPAK'ların kuruluş çalışmaları tamamlandı, Ticaret Bakanlığından faaliyet izni alma süreçleri devam ediyor. Bu yılın ikinci yarısında ELÜS Piyasası'nda ÜPAK'ların işlemlere aracılık edeceği sisteme geçerek, tarımsal ürünlerin finansallaşması alanında yeni bir dönemi başlatacağız. Üreticilere daha geniş pazar erişimi sağlanırken, yatırımcılara da daha güvenilir ve organize bir yatırım ortamı sunulacak." dedi.

Aracı kurumların devreye alınmasının temel amacının, ELÜS Piyasası'nın çok daha geniş kitlelere ulaşarak daha fazla katılımcıyla etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak olduğuna işaret eden Kırali, "Bölgesel ürün piyasası aracı kurumları yatırımcı tabanını genişletecek, ELÜS kullanımını yaygınlaştıracaktır. Aracı kurumlar, ülke genelinde yaygın ağlarıyla piyasanın tanıtımını sağlayacak. Müşteri emirlerini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğüyle hareket edecek ve piyasanın şeffaflığına katkıda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Faaliyete geçtiklerinden beri TÜRİB'deki yatırımcı sayısını 217 binin üzerine çıkardıklarını belirten Kırali, bu sayının aracı kurumlarla daha da artacağını aktardı.

"Düzenlemeler kısa sürede yayımlanacak"

Kırali, ELÜS Piyasası'nda faaliyet gösterecek aracı kurumlar için gerekli yasal düzenlemelerin de tamamlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Borsaya üyelik ve belge kayıt düzenine ilişkin alt düzenlemeler kısa sürede yayımlanacak. Bu düzenlemeler, aracıların yükümlülükleri ve faaliyetlerinin çerçevesini belirleyecek. Yapılacak düzenlemeler, uluslararası borsacılık standartlarına uyumu teşvik ederek güvenli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlıyor. TÜRİB'de aracılık faaliyeti yapacak kurumların bakanlıktan faaliyet izni alması gerekiyor. Bugüne kadar 7 ÜPAK faaliyet izni için başvuru yaptı."

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