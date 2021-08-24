TÜRİB tarımsal ürün endekslerinde işlem hacmi 7,6 milyar lirayı geçti
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB) yayımlanan tarımsal ürün endekslerinde işlem hacmi yaklaşık 7,6 milyar liraya ulaşırken, işlem yapılan toplam ürün miktarı 3,5 milyon tonu geçti.
Ankara
Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) işlemleri kullanarak tek bir veya bir grup tarımsal ürünün fiyat performansı ölçülüyor.
AA muhabirinin TÜRİB'den edindiği bilgiye göre, tarımsal ürün endeksleri, TÜRİB Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasının mevcut durumunun anlık görüntüsünün anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde verilmesini sağlıyor.
Borsada işlem gören ELÜS'lerden oluşan tarımsal ürün endeksleri, tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilere, üreticilere, gıda endüstrisiyle finans sektöründeki paydaşların, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği yeni bir gösterge niteliği taşıyor.
TÜRİB tarımsal ürün endekslerine kapsam olarak Türkiye açısından stratejik öneme sahip buğday (ekmeklik ve makarnalık alt endeks kırılımlarıyla), mısır (1. sınıf ve 2. sınıf alt endeks kırılımlarıyla) ve arpa ürünleri ile en yüksek likiditeye sahip bu ürünlerden oluşan TÜRİB hububat endeksi ile başlandı. Böylece yatırımcılar için fiyatların takibinde tek bir gösterge değerin kullanılmasına ve Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesine olanak sağlandı.
Hesaplanan TÜRİB tarımsal ürün endekslerinin, gösterge aracı, karşılaştırma ölçütü ve yatırım aracı olarak üç farklı şekilde kullanılması hedefleniyor.
Endeks, üretici ve yatırımcılara, Türkiye'deki ürün piyasalarının ana yönünün izlenebilmesi, Türkiye genelinde tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatların en geniş ve en doğru şekilde temsil edilmesi, Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesi, lisanslı depo işletmesi tarafından ihraç edilen ve ürünü temsil eden binlerce farklı kodda oluşan fiyatlar kullanılarak ana ürün bazında kıyaslama göstergesi oluşturulması, bir ürün sepetinin fiyatının ve yatırım getirisinin izlenmesi ve farklı coğrafi bölgeler bazında farklı ürün sınıflarında oluşan fiyatların tekil ürün bazında kolaylıkla temsil edilebilmesi gibi faydalar sağlıyor.
TÜRİB internet sitesi ile Matriks ve Foreks veri dağıtım terminalleri üzerinden, 14 Temmuz 2021'de veri yayımı yapılmaya başlanan endekslerde işlem hacmi yaklaşık 7,6 milyar lira oldu. İşlem yapılan toplam ürün miktarı ise 3,5 milyon tonu geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.