Elektronik sektöründe finansman dayanışması
Faaliyet alanında önde gelen ve çok sayıda alt yükleniciyle çalışan firmaların, tedarikçilerine uygun finansman koşulları oluşturmak için ortaya koyduğu çözümlere bir yenisi eklendi.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN’ın yüzde 100 iştiraki olan ASELSANNET, tedarikçileri ile bankalar arasında köprü görevi görerek tedarikçilerinin ön finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası katılımları ile Tedarikçi Finansman Sistemi kuruldu.
Kurulan sistem ile ASELSANNET’in sipariş alan tedarikçilere, belirlenen limitler dahilinde, ek bir teminat göstermeden, hızlı şekilde ve uygun maliyetli finansman imkanları sağlandı. Sunulan bu imkan tedarikçilerin rekabet gücünü de artıracak. ASELSANNET projelerinde uzun süre sorunsuz şekilde görev alan tedarikçiler sisteme dahil edildi. Önümüzdeki dönemlerde sisteme dahil olan tedarikçilerin ve bankaların sayısının artırılması amaçlanıyor. Oluşturulan çatı limit, tedarikçiye kendi limitlerinden bağımsız olarak kredi kullanım imkanı sağlayacak.
Bunun yanı sıra Tedarikçi Finansman Sistemi bankalara düşük riskli ve takibi kolay kredi süreçleri ile yeni iş fırsatları sunacak.
İmza töreninde bir araya gelen taraflar, ASELSANNET’in yeni yatırımları ve iş modelleri dikkate alınarak, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni bankacılık ürünleri çerçevesinde alternatif finansman modellerini de değerlendirdi.
ASELSANNET, büyük çoğunluğu yerli üreticilerden oluşan 400'ü aşkın tedarikçi ile 6 ana faaliyet alanında çalışmalar yürütüyor.
Haberleşme sistemleri, güvenlik sistemleri, IoT sistemler, sağlık ve enerji sistemleri, bilişim sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında pek çok projeyi hayata geçiren şirket, halihazırda kapsamlı bir dizi proje için de çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik Beton İzleme Sistemi, Hayvan Takip Sistemi, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi projelerini Türkiye'nin kullanımına sunan ASELSANNET, ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu telsiz ve haberleşme sistemlerinin temini ve modüler üs bölgelerinin inşası gibi hizmetleri yerine getiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.