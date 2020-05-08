Euro
7.69
Dolar
7.11
BIST 100
98,702.65
Altın
1,718.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi

Elektrikli veya hibrit araçların sayısı katlanarak artıyor

Trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit araçların sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 7 bini geçerken, bu yıl mart sonu itibarıyla 20 bine yaklaştı.

Erhan Cihan Ünal   | 08.05.2020
Elektrikli veya hibrit araçların sayısı katlanarak artıyor

Ankara

Türkiye'de mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit araçların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3'e katlanarak 19 bin 299'a yükseldi.

Dünyada çevre bilincinin gittikçe önem kazanması ve çevreyi koruma adına alınan kararlar, otomotiv sektöründe de değişikliği beraberinde getiriyor. Bu süreçte verilen teşvikler ve sağlanan kolaylıkların etkisiyle birçok firma, gelecek planlarından fosil yakıtlı motorları çıkartırken, elektrik motorlu araç üretimine yatırımlarını artırıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 141 bin 354 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Böylece mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 641 bin 630'a çıktı. Bu otomobillerin yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı iken, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısının içten yanmalı motorlu araç sayısına göre çok düşük olmasına karşın, bu araçların trafiğe kayıt sayısındaki artış dikkati çekti. Geçen yılın ilk çeyreği sonunda elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 7 bin 145 iken bu yılın ilk çeyreğinde 19 bin 299'a yükseldi.

Bu türde yakıta sahip otomobillerin sayısı 2019 sonunda 15 bin 53 seviyesindeydi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 4 bin 246 artmış oldu.

Küçük silindir hacimli otomobiller tercih ediliyor

Yurt içinde tüketiciler, yakıt tasarrufu ve vergide sağladığı avantajların etkisiyle küçük motor silindir hacmine sahip otomobilleri tercih etmeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 94'üne karşılık gelen 132 bin 380'inin 1600 ve altı motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Trafiğe kaydolan diğer otomobillerden 7 bin 439'unun 1600-2000, 1365'inin de 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli'
D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik 'temizlik' kriterleri
Facebook ve Google Kovid-19 nedeniyle evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı

Benzer haberler

Elektrikli veya hibrit araçların sayısı katlanarak artıyor

Elektrikli veya hibrit araçların sayısı katlanarak artıyor

TÜİK'te yeni dönem

İlk çeyrekte traktör satışları 2'ye katladı

Türkiye'de 3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden

Türkiye'de 3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden
Türkiye'de geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu

Türkiye'de geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu
Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu: Temel mal enflasyonunda yavaşlama kaydedildi

Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu: Temel mal enflasyonunda yavaşlama kaydedildi