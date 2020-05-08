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Ekonomi

Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ içeri oranına yüzde 2 sınırlaması getirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.05.2020
Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile trans yağlara ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. 

Getirilen düzenleme kapsamında, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarı yüzde 2'yi geçemeyecek.

Hayvansal kaynaklı yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ ise kapsam dışı bırakıldı.

 Türkiye AB'den önce hayata geçirdi

Düzenleme, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde yapıldı. Trans yağ düzenlemesi Avrupa Birliği'nde (AB) 1 Nisan 2021'de uygulamaya girecek. Türkiye'de ise gıda işletmelerine 31 Aralık 2020'ye kadar geçiş süresi verildi. Dolasıyla Türkiye, trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacak.


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