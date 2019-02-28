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Ekonomi

Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Erhan Cihan Ünal  | 28.02.2019
Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

16 Ocak'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

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