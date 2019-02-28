BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 388,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile sigorta oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 104.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.



