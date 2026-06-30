Ekonomi yılın ikinci yarısına yoğun ajandayla başlayacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'yi temmuzda yoğun bir veri gündemi bekliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda haziran ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Böylece ocak-haziran dönemine ilişkin veriler de belli olacak. Mayısta yüzde 9,3 azalışla 22,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bolat, günlük ortalama ihracatın 1,3 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devlet memurlarının alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,93 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, 10 Temmuz'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 6 artmıştı.

TCMB, 13 Temmuz'da mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Nisanda cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 319 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Yılın ilk yarısına ilişkin veriler belli oluyor

TÜİK, 16 Temmuz'da mayıs ayına ilişkin hizmet ve inşaat üretim endekslerini duyuracak. TÜİK aynı gün, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 16 Temmuz'da duyuracak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 86,2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384,4 milyar lira olmuştu. Bütçede mayısta 298,2 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 1 trilyon 57 milyar lira açık oluşmuştu.

TÜİK, 17 Temmuz'da mayısa ilişkin ücretli çalışan, haziran ayı konut ve iş yeri satış ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. Böylece yılın ilk yarısında satışı yapılan konut, iş yeri ve motorlu kara taşıt verileri belli olacak.

Kurum, 20 Temmuz'da haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endekslerini ilan edecek.

İlk çeyrek turizm verileri duyurulacak

TÜİK, 22 Temmuz'da yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm, 31 Temmuz'da da yılın ikinci çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara çıkmıştı.

Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi ayın 23'ünde açıklanacak. Haziranda tüketici güven endeksi 87,9 olmuştu.

TÜİK, 30 Temmuz'da haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

Piyasaların gözü faiz kararında olacak

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Öte yandan yılın ikinci yarısında Türkiye, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesine ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi gibi birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklerin, Türkiye'nin ekonomi ajandasında da yoğun gündem oluşturması bekleniyor.