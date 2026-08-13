Gazze Şeridi’nde nüfusun yüzde 90’ından fazlasının İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda evlerin yıkılması nedeniyle derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde veya evlerinin enkazında yaşadığı belirtildi.

Gazze’de nüfusun yüzde 90’ı derme çatma çadırlar, barınma merkezleri ve evlerin enkazında yaşıyor Gazze Şeridi’nde nüfusun yüzde 90’ından fazlasının İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda evlerin yıkılması nedeniyle derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde veya evlerinin enkazında yaşadığı belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede 18 yaşından küçük yaklaşık 1 milyon çocuk, 108 binden fazla yaşlı ve yaklaşık 47 bin dul bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze’de nüfusun yüzde 90’ından fazlasının yıpranmış ve derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde veya İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazı arasında yaşadığı kaydedildi.

Bölgede 120 binden fazla engellinin bulunduğu, bunların yanı sıra on binlerce yaralı ile kanser ve böbrek hastasının, yetersiz beslenen kişinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 65 bin çocuğun anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybettiği belirtildi.

Çocuklar, yaşlılar, hastalar ve serebral palsi hastaları dahil bazı engellilerin ise yatak, tıbbi malzeme ve barınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle yerde yatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yerinden edilenlerin bulunduğu bölgelerde altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin yetersiz olduğu, atıkların birikmesinin kemirgen ve böceklerin yayılmasına, hastalık riskinin artmasına yol açtığı kaydedildi.

İçme suyunun yetersiz olması nedeniyle bazı ailelerin yeterli veya güvenli olmayan su kaynaklarına başvurduğu, bunun özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında su yoluyla bulaşan hastalık riskini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, jeneratör yağları, araç yedek parçaları, güneş panelleri, ticari yakıt ve bazı yemek pişirme malzemelerinin Gazze’ye girişinin İsrail tarafından engellendiği veya kısıtlandığına işaret edilerek, bu durumun ulaşımı ve hayati sektörleri olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kış endişesi

Bakanlık, yıpranmış çadırlar ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin bulunmaması nedeniyle kış mevsiminin yaklaşmasıyla krizin daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Yağmur ve rüzgarın çadırların su altında kalmasına, yerinden edilenlerin bulunduğu kamplardaki yolların çamurla kaplanarak bataklığa dönüşmesine, ulaşımın zorlaşmasına ve kaza ile yaralanma riskinin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, çadır, battaniye, yatak, kışlık kıyafet, yalıtım malzemeleri ve ısınma araçlarında ciddi eksiklik bulunduğu, bu malzemelerin çoğunun kullanım ömrünün 6 ayı geçmediği ancak bazı ailelerin bunları yaklaşık 3 yıldır kullandığı kaydedildi.

Acil yardım çağrısı

Sosyal Kalkınma Bakanlığının açıklamasında, uluslararası topluma, arabuluculara, Barış Kuruluna, Gazze’nin yönetimi için kurulan Ulusal Komiteye ve Avrupa Birliğine (AB) insani müdahaleyi güçlendirme ve uygun barınma imkanları sağlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, prefabrik evlerin, hava koşullarına dayanıklı çadırların, yalıtım malzemeleri, battaniye ve kışlık kıyafetlerin Gazze’ye girişinin sağlanması, yerinden edilenlerin bulunduğu kampların rehabilite edilmesi ve ayrıca su ve kanalizasyon hizmetleri ile yağmur suyu tahliye sistemlerinin iyileştirilmesi talep edildi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığının verilerine göre 73 bin 389 Filistinli hayatını kaybetti, 174 bin 266 kişi yaralandı.

Saldırılar, konutlar ve altyapının yanı sıra temel hizmetlerde de geniş çaplı yıkıma yol açarken, bölge sakinlerinin büyük bölümü uzun süreli yerinden edilme nedeniyle çadır ve geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürüyor.