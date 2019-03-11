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Ekonomi

Ekonomi 2018'de yüzde 2,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü.

Deniz Çiçek Palabıyık,Cüneyt Kemal Özkök   | 11.03.2019
Ekonomi 2018'de yüzde 2,6 büyüdü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı. 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörünün yüzde 1,1 artarken, inşaat sektörünün yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 5,6 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2018'de cari fiyatlarla 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 olmuştu. 

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