Dolar/TL, 5,4480 seviyesinde işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,4480 seviyesinde dengelendi.
İstanbul
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4480 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,4308-5,4887 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 5,4408'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 5,4480'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 artışla 6,1270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 7,0750'den işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1240, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde 2018'in 4'üncü çeyrek büyüme ve ocak ayı cari işlemler, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında olacağını söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5,35'in gündeme gelebileceğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını, 2018'de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini bekliyor. Öte yandan, cari işlemler hesabının ocakta 800 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyor.
Altın 227,4 lira seviyesinde
Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerden destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 primle 227,6 liradan tamamladı.
Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 227,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.298,6 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi, küresel piyasalarda ekonomik büyümeye yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak bu hafta altının ons fiyatında 1.297-1.327 dolar bandının takip edileceğini söyledi.
Memiş, altının gram fiyatında bu hafta 225,5 liranın destek, 230,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.
Bugün yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, ABD tarafında Çinli yetkililer ile devam eden müzakereler ve Brexit gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
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