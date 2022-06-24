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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022’de konuşuyor
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Ekonomi

Ek bütçede enerji sektörüne 135 milyar lira ayırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 134,5 milyar liralık ödenek, enerji sektörüne iletilecek.

Murat Temizer   | 24.06.2022
Ek bütçede enerji sektörüne 135 milyar lira ayırıldı

Ankara

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün TBMM'de yaptığı sunumda, "Ek bütçeyle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, ek bütçeden 134,5 milyar lira vatandaşın hanelerde tükettiği elektrik ve doğal gazı piyasa fiyatlarının altında kullanması için ayrılmış oldu.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerjide yaşanan darboğaz gibi sebeplerle küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat yükselişlerinin doğrudan vatandaşa yansıtılmaması için adımlar atılıyor.

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