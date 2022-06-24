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Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Özgün Tiran   | 24.06.2022
Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı.

Sarının farklı tonlarıyla ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve batımında ayrı güzellik sunuyor.

Yoldan geçenler, araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek anı ölümsüzleştirmek için en güzel fotoğrafı çekmeye çalışıyor.

Polen toplayan arılar ve kelebekler de ayçiçeklerinin güzelliğine güzellik katıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yağışların ayçiçeği tarlalarına ilaç gibi geldiğini söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde 250 bin ton rekolte hedeflediklerini ifade eden Aksoy, çiçek açan ayçiçeği tarlalarının güzel görüntüler sunduğunu dile getirdi.

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