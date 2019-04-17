Edirne çiftçisi alternatif ürün kanolaya yöneldi
Edirne'de ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen kanola ekiminde geçen seneye göre 3 kat artış yaşandı.
Edirne
Edirne'de ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen kanola ekiminde geçen seneye göre 3 kat artış yaşandı.
Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin önemli bir bölümünü karşılayan Trakya'da, alternatif ürün olarak ekilen kanola bitkisi tarlaları süslemeye başladı.
Edirne'nin verimli topraklarını ayçiçeğinden önce sarıya boyayan kanola, geçen yıla oranla 3 kat daha fazla ekildi. Ilıman geçen hava şartları nedeniyle bolca çiçek yapan kanola hem çevreyi hem de çiftçinin umudunu süslüyor.
"Kanola bu yıl geçen yıla göre 3 kat fazla ekildi"
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanolanın ayçiçeği, buğday ve çeltik üreticisi Edirnelinin girdi fiyatlarını düşürmek adına arayışa girdiği alternatif bitkilerden olduğunu söyledi.
Borsada satışının ve veriminin iyi olması nedeniyle Edirne çiftçisinin kanolaya rağbet gösterdiğini anlatan Arabacı, "Geçen yıl kayıtlı 2 bin 330 dönüm kanola ekimi varken bu yıl 6 bin dönüm ekim gerçekleşti." dedi.
Dönümden geçen yıl 300 kilogram kanola elde edildiğini anlatan Arabacı, bu yıl hava şartları nedeniyle bunun üzerinde bir hasat beklediklerini ifade etti.
Desteklemesinin de buğdaydan daha iyi olmasından dolayı kanolaya bir yöneliş olduğunun altını çizen Arabacı, "Bu yıl kanolalar çok güzel görünüyor fiyat da tatmin ederse kanola ekimi gelecek yıllarda daha da artacak. Kanola bu yıl geçen yıla göre 3 kat fazla ekildi. Sene sonundaki kar zarar hesabı sonrası çiftçinin kanolayla yola devam edip etmeyeceği görülecek." diye konuştu.
"Kanola daha karlı"
Çiftçi Ahmet Yılmaz ise daha önce ayçiçeği ektiği 60 dönümlük tarlasına bu yıl kanola ektiğini belirtti.
Kanalo bitkisinin ayçiçeğine göre daha karlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu yıl ayçiçeği yerine kanola ektim. Kanola daha karlı. Yağışlar da istediğimiz gibi oldu. Şu an kanolalar çok iyi durumda. Böyle giderse dönümüne 300 kilodan fazla ürün alabiliriz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.