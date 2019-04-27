Bal arıları nektarın iyisini kanola çiçeğinde buldu
Trakya'da ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen ve nektar ile polen bakımından da oldukça zengin olan kanolanın ekiminin artması arıcılığı olumlu etkiledi.
Tekirdağ
Trakya'da ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen ve nektar ile polen bakımından da oldukça zengin olan kanolanın ekiminin artış göstermesi arıcılığı da olumlu etkiledi.
Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinde görevli Ziraat Mühendisi Ali Hakan Doğanuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanolanın dünyada önde gelen yağlık bitkileri arasında yer aldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının kanolaya çok iyi destek verdiğini aktaran Doğanuz, "Kanola hem yemeklik olarak kullanılır hem de enerji sektöründe değerlendirilir. Ülkemizde de son yıllar çiftçilerimiz kanolaya önem vermeye başladı. Kanola dekar başına gelir ettiğimiz en yüksek bitki. Bakanlığımızın da çok iyi destekleri var. Bu desteği de alarak üreticilerimiz iyi verimler elde ederek iyi rakamlara ulaşıyorlar. Bizim de gözlemlediğimiz her sene artan bir ekim oranı var." diye konuştu.
"Arı kanolada olmazsa olmaz"
Kanolanın rüzgar yoluyla değil böcek yoluyla döllendiğini ifade eden Doğanuz, bu özelliğin arıcılık sektörünü de olumlu etkilediğini belirtti.
Kanola ve arı birlikteliğinin verimi artıracağını dile getiren Doğanuz, "Arılar kanola çiçeğini çok sevdi. Kanola yabancı döllenen bir bitki. Yani böcekler tarafından döllenmeye ihtiyaç var. Arı bu yüzden kanolada olmazsa olmaz. İyi bir verim elde etmek istiyorsanız dekar başına mutlaka bir arı kovanı bulundurmanız gerekiyor. Gözlemlerimiz ve araştırmalarımıza göre eğer arılar olmazsa kanolanın verimi yüzde 25 ile 30 arasında düşer." ifadelerini kullandı.
"Arıcılar için büyük bir avantaj"
Tekirdağ'da arıcılık yapan Şakir Ada da 250 kovanı olduğunu, mart ve nisan aylarında arılarının kanola tarlasından çıkmadığını söyledi.
Kanolanın arıların gelişmesini de olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ada, "Kanola Trakya bölgesinde ayçiçeğinden sonra en fazla ekimi yapılan yağlı tohum bitkisidir. Kanola ekimi son yıllarda verilen teşviklerle daha da çoğaldı. Bu biz arıcılar için büyük avantaj. Kanola arıların gelişmesi için önemli bir nektar ve polen kaynağıdır." diye konuştu.
Şakir Ada, arı ve kanola birlikteliği ile her iki yönden de verim artışı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Arıların yetişmesi için polen tek başına yetersizdir. Nektar da tek başına yetersizdir. Ama kanola bitkisi bunun her ikisini de bize temin ediyor. Şu an hissetmiş olduğunuz kanoladaki o güzel koku arıları cezbediyor. Arılar kanolayı çok sevdi, hatta 'aşık oldular' diyebiliriz. Kanola arıların gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Bunu gören gezginci arıcılarımız da yoğun olarak Trakya'yı tercih ediyorlar.
Ayçiçeğinden veya diğer ballı bitkilerden bal alacaksınız arınızı yetiştirmeniz lazım. Kanola arının yetiştirilmesi için önemli bir polen kaynağı. Bunu şeker vererek yapamazsınız. Polen vererek de yapamazsınız arının bunu doğadan alması lazım. Onun için kanola çok önemli arının gelişmesinde. İyi bir arı gelişmesi demek iyi bir bal verimi demektir."
"Trakya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep kanola"
Aydın'ın Söke ilçesinden Tekirdağ'a gelen gezgin arıcı Adem Sarıaslan ise kanolanın nektar ve polen bakımından zengin olması dolayısıyla 2007 yılından beri Trakya'ya geldiğini söyledi.
Kanolanın ballı bir bitki olduğunu aktaran Sarıaslan, "2007'den beri Trakya'ya geliyorum. Trakya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep, kanola. Bu bölgede kanola çok ekiliyor. Arı kanoladan çok bal alıyor. Aşırı ballı bir bitki. Arılarda büyük bir gelişme var. Temmuz, ağustos zamanında olsa bu kanola daha çok verim alırız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.