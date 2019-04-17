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Trakya'da 'sarı bahar'

Bu yıl ekimine rağbet gösterilen kanolaların çiçek açmasıyla Trakya toprakları adeta sarıya boyandı.

Mesut Karaduman   | 17.04.2019
Trakya'da 'sarı bahar'

Tekirdağ

Bu yıl ekimine rağbet gösterilen kanolaların çiçek açmasıyla Trakya toprakları adeta sarıya boyandı.

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilmeye başlanan kanola, önceki yıllara göre daha fazla ekildi.

Hava sıcaklığı ve yağışın bitkinin istediği oranda gitmesiyle kanola boy vererek çiçeklerini açtı.

Sarı çiçekleriyle kanola Trakya'nın her köşesini satıya boyadı. Çiçek tarlalarını andıran kanola tarlaları bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Doğal fotoğraf stüdyosu

Doğal plato gibi tarlalarda vatandaşlar da, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanolalar arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. 

Kanolaları fotoğraflayan Tekirdağ Fotoğraf Derneği Üyesi Turhan Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanolaların çok güzel bir görsel sunduğunu ve bu güzelliği ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Durukan, dernek olarak her mevsim fotoğraf çalışması yaptıklarını, bu sıralarda kanolaların çiçek açmasıyla dernek olarak üyelerle fotoğraf turuna çıktıklarını aktardı.

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