Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,503.30
BTC/USDT
64,286.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

e-Ticaret sektöründe EURO 2024 hareketliliği

Türkiye'nin de mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), e-ticaret sektöründe hareketlilik yaratırken, özellikle büyük ekranlı televizyonlar ile futbol ürünlerine talep katlandı.

Arife Yıldız Ünal  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
e-Ticaret sektöründe EURO 2024 hareketliliği

Ankara

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'e katılmasıyla, yalnızca futbol camiasının değil, e-ticaret sitelerinin de hareketlendiğini söyledi.

Satışlara göre, futbolseverlerin, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları, yeni ve büyük ekranlı televizyonlardan izlemeyi tercih ettiklerini gördüklerini belirten Çevikoğlu, "Ayrıca son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor. Özellikle 65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşanırken, OLED ve QLED TV'lere de yoğun bir ilgi mevcut. En çok tercih edilenler, fiyatı 20 bin ile 30 bin lira arasındaki televizyonlar oldu." dedi.

"Projeksiyon kategorisinde de artış görüldü"

Çevikoğlu,14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024 nedeniyle televizyon ve ses sistemlerinin de büyük ilgi gördüğünü belirlediklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Futbol Şampiyonası etkisiyle büyük ekranlı televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı, projeksiyon kategorisinde ve ses sistemi satışlarında da artış görüldü. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşteriler gerçekleştirdi. e-Ticaret sektöründe aynı zamanda futbol ürünleri satışlarında da artış yaşanıyor. Futbol topu, krampon ve forma gibi ürünlerin satışları da yaklaşık iki katına çıktı."

"Klima satışları da arttı"

Hava sıcaklığının artmasıyla klima satışlarındaki artışın da dikkat çektiğini aktaran Çevikoğlu, "Klima ve soğutucuların satışlarında da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 30 artış oldu. Artan klima satışlarında, hava sıcaklığının artmasıyla futbol şampiyonasını evinde izlemek isteyenlerin taleplerinin etkili olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hakan Çevikoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı fırsat bilen bazı dolandırıcıların sahte e-ticaret siteleri üzerinden vatandaşları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların alışveriş yapacağı sitelere dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de hem dernek hem de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evden eve nakliyede "yetkili şirket" uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde tatil dönüşü hareketliliği sürüyor
Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü, 9 bin 787 kişi yaralandı

Benzer haberler

Gençlerin parladığı turnuva: EURO 2024

Gençlerin parladığı turnuva: EURO 2024

e-Ticaret sektöründe EURO 2024 hareketliliği

EURO 2024'te B Grubu'nda yarın Arnavutluk ile İspanya karşılaşacak

EURO 2024'te görünüm

EURO 2024'te görünüm
Belçika, Romanya'yı mağlup etti

Belçika, Romanya'yı mağlup etti
A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı

A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet