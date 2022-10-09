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Spor, Futbol

TFF Başkanı Büyükekşi: Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İnşallah bu gruptan alnımızın akıyla ilk ikiye girerek, Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Hilmi Sever   | 09.10.2022
TFF Başkanı Büyükekşi: Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

Frankfurt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşmesiyle ilgili avantajlı bir kura çektiklerini söyledi.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Baktığınızda Türk Milli Takımı'nın tarihi başarılarla dolu. İnşallah bu gruptan alnımızın akıyla ilk ikiye girerek, Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Allah'a çok şükür avantajlı bir kura çektik. Bu kuranın neticesinde bu işi başarma konusunda bir adım daha önde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılara ulaşmak için en önemli konunun birlik beraberlik içerisinde olmak gerektiğinin altını çizen Büyükekşi şöyle konuştu:

"Çünkü Türk milleti tarihinden gelen büyük başarılara sahip. Biz de inşallah bu başarıyı gerçekleştiririz. Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Tıpkı Avrupa'nın en genç nüfuslarından birine sahip olduğumuz gibi. Yapmamız gereken şey, birlik beraberlik içerisinde olup gerek Türkiye gerekse yurt dışındaki maçlarımızda vatandaşlarımızın yürekten takımına destek vermesi. Milli takım hepimizin takımı, hepimiz aynı gemideyiz. Gerek Türk takımlarının gerekse milli takımın yurt dışındaki başarısı Türk halkına moral veriyor. Başarıları hep beraber kutluyoruz. İnşallah bu sefer de öyle olacak." ifadelerini kullandı.


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