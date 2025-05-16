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Ekonomi

e-ticaret platformu TEMU'nun temsilcileri Ticaret Bakanlığına çağrıldı

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli e-ticaret platformu TEMU'nun yetkilileri, yükümlülükleri hatırlatılmak üzere Ticaret Bakanlığı'nda toplantıya çağrıldı.

Zeynep Duyar  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
e-ticaret platformu TEMU'nun temsilcileri Ticaret Bakanlığına çağrıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ticarette ürün güvenliği konusunda TEMU'ya yükümlülükleri hatırlatıldı. TEMU yetkililerinden mevzuata uyum konusunda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi alınırken, özellikle güvenli ürün sunumu ve tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda yasal sorumluluklar konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

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Toplantıda, Haziran 2024'te Türkiye pazarına girerek internet üzerinden satış yapmaya başlayan TEMU'nun, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan adımları atması gerektiği belirtildi.

TEMU yetkilileri ise satış ilanlarında istenilen bilgilerin sağlanması için gerekli altyapı çalışmalarını yürüttüklerini, Türkiye'nin talep ettiği bilgileri sağlamayan satıcıların ülkede satış gerçekleştiremeyeceğini anladıklarını ifade etti.

Türkiye'de temsilcilik açmak için girişimde bulundu

Toplantıda, TEMU'ya, yönetmelik kapsamında Türkiye'de yerleşik iktisadi işletmeci bilgisi olmadan pazara ürün sunulmasına müsaade edilmeyeceği hatırlatıldı.

Tüketicilerin korunmasını teminen, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kurumun talebinden itibaren 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtilen toplantıda, bu temaslar için TEMU bünyesinde Ürün Güvenliği Temas Noktası'nın aktif olması gerektiği ifade edildi.

TEMU yetkilileri, tüm bu konularda hazırlık yaptıklarını, yönetmeliğe uyum için taahhütlerini yerine getirmeye yoğun çaba gösterdiklerini, aykırılık durumunda müeyyidelerin farkında olduklarını vurguladı.

Türkiye'de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirten yetkililer, Türkiye'de pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyonda bulunmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Yönetmelik kapsamında, uygunsuz ürünlerin platformdan kaldırılması, her ürünün iktisadi işletme bilgisine yer verilmesi, ürün güvenliği açıklarının kapatılması için temas noktasının hizmet vermesi gerekiyor. Aksi takdirde yönetmelik, pazaryerindeki ilanlara ve ilgili platforma yönelik ağır müeyyideler öngörüyor.

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