'e-ihracatın ihracattaki payı yüzde 5'e çıkabilir'

İSTANBUL - Musab Turan

Uluslararası lojistik profesyonelleri tarafından e-ihracat çözümleri sunmak için kurulan B2CDirect'in üst yöneticisi (CEO) Yusuf İbili, AA muhabirinin e-ihracata ilişkin sorularını cevapladı.

B2CDirect'in 2016 yılında, İstanbul merkezli olarak operasyonlara başladığını belirterek, kısa süre içerisinde Türkiye’de onlarca online tedarikçi ve teknoloji sağlayıcısına e-ihracat çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Toplamda 230’dan fazla ülkeye tüm e-ihracat süreçleri için anahtar teslim çözümler sunduklarını anlatan İbili, e-ihracat konusunda direkt ve tek kanaldan tüm ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir çözümler ürettiklerini kaydetti.

B2Cdirect'in, öncelikli olarak e-ihracat yapmak isteyen KOBİ ve bireysel müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler ürettiğini anlatan İbili, şöyle konuştu:

"E-ihracat planlayan bütün işletmelere ihtiyaçlarına özgü çözümler sunuyoruz. Kargo gönderim portalımız GOB2C aracılığıyla tamamen bulut tabanlı, kolay kullanım ekranları olan, adres doğrulama özelliği, akıllı GTİP arama ekranı, gümrük vergisi hesaplaması ve kullandıkça öde yapısı gibi özellikleriyle, işletmeler için yurt dışı kargo gönderim ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz.

Bunlara ek olarak kargo gönderilerinde fulfillment, kapıda ödeme, garantili gümrük, KDV iadesine yardımcı olmak gibi birçok ekstra hizmetlerimiz de mevcuttur. Bunun yanı sıra oluşturduğumuz küresel ticaret platformu TurkishB2C ile Türk tedarikçiler için dünya pazarında alternatif satış kanalı oluşturuyoruz. Diğer bir platformumuz olan ASEbutik ise Azerbaycan pazarında Türk tedarikçilerin ve firmaların müşteri kitlesinin artışında önemli katkı sağlamaktadır."

"Hizmetlerimizin temeli Türk firmalarının yurt dışına açılmasına destek olmak"

B2CDirect olarak firmalara sundukları bütün hizmetlerin temelinde Türk firmalarının yurt dışına açılmasına destek olma, bunu yaparken de Türkiye ekonomisine ihracat noktasında katkı sağlayacak ticari ilişkiler geliştirilmesini sağlama düşüncesinin yattığını kaydeden İbili, şunları kaydetti:

"KOBİ’ler B2CDirect aracılığıyla 2018'in ilk 5 ayında 15 milyon TL hacminde e-ihracat gerçekleştirmiştir. 5 ay içindeki verilere bakıldığında hacmin gelişmesinin hızlı olduğu ve her geçen ay artan bir ivme ile büyüdüğünü görmekteyiz. 2018 yılının ilk 5 ayında GOB2C platformu aracılığıyla e-ihracat yapan İhracatçılar Birliği üyesi KOBİ sayısı 100'ü geçti. Hedefimiz GOB2C platformu ile binlerce KOBİ ve bireysel müşteriye ulaşmak ve bu rakamı yıl sonuna kadar 300’e taşımaktır."

"E-ihracatla ilgili farkındalık giderek artmakta"

Yusuf İbili, Türkiye için e-ihracat konusunda deneyimli ve uzman bireyler yetişmesinin e-ihracat konusundaki en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade ederek, B2CDirect'in, Türkiye'de e-ihracatın gelişmesi için e-ihracat ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm firmalar ve bireyler için ücretsiz eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sağladığını söyledi.

İhracat ve ithalat arasındaki dengesizliğin oluşturduğu cari açığın kapanması için e-ihracatta gelişme sağlanmasının büyük önem taşıdığını hatırlatan İbili, B2CDirect'in verdiği hizmetlerle ihracat ile ithalat arasındaki açığın kapatılması konusunda Türkiye'ye katkı sağlayabileceğini kaydetti.

E-ihracatın aslında kargolama sürecinin çok ötesinde bir kavram olduğunu anlatan İbili, şöyle konuştu:

"Şirketlerin genel anlamda klasik ticaret geleneğinde büyüme hacmi yakalamak istemeleri ve e-ihracat hakkında endişe yaşamaları farkındalık sürecinin yavaş ilerlemesine neden oluyor. Bunlar daha çok satıcı ve alıcı arasındaki güven problemleri, ödeme yöntemleri, dil sorunu ve devlet teşviklerinin yetersiz olması gibi nedenlerden kaynaklanıyor.

Halbuki e-ihracatta, klasik ticarette yaşanan olumsuz süreçler ortadan kalkıyor ve istenilen büyüme çok daha başarılı hale geliyor. E-ihracatla ilgili tüm bu soru işaretlerinin giderilmesi ve önemli adımların atılması için gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde bu farkındalık giderek artmaktadır. 2018 yılında düzenlediğimiz 4 farklı etkinlik ile e-ihracata ilgi duyan firmaların ve bireylerin farkındalığını artırmış bulunmaktayız.

Ayrıca, tabii ki temel işimizin bir parçası olarak bizimle çalışmak isteyen her firmaya e-ihracat konusunda bilgi birikimlerimizi aktarıyor ve onların bu süreçte sorunsuz bir şekilde ticaret yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

"Şirketlerin her ülkenin kanunlarını tanıyan firmalarla hareket etmeleri gerek"

İbili, e-ihracatın gelişmesi için KOBİ'lerin büyük önem taşıdığını belirterek, KOBİ'lerin esnek, hızlı, yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda pay sahibi olmak istediklerini hatırlattı.

E-ihracat yapmak isteyen her şirketin bunu yapabileceğini ifade eden İbili, şöyle konuştu:

"Şirketlerin e-ihracatı bilen, küresel kurallara hakim, her bir ülkenin kendi kanunlarını yakından tanıyan, kargo maliyetlerini en makul seviyeye taşıyabilen ve baştan sona tasarlanmış çözümler sunan tecrübeli firmalarla birlikte hareket etmeleri gerekmekte. Çünkü hızlı teslimat, müşteri memnuniyeti ve gereken durumlarda ürün iadesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi en az gümrük süreçlerinin sorunsuz idare edilmesi kadar önem taşımaktadır.

Tüm bu süreçlerin sorunsuz gerçekleşmesi için GOB2C platformu üzerinden şirketler için e-ihracat gönderisi ya da bireysel gönderiler için kurye gönderisi seçeneklerini kullanabilir. Her iki gönderi tipi için de Acil & Premium Express, Sigortalı & Ekonomik Ekspress ve Süper Hesaplı & Bütçe Dostu paketlerle dilediğiniz hesaplı gönderiyi gerçekleştirebilirsiniz."

"Türki Cumhuriyetler e-ihracat özelinde önemli fırsatlar barındırıyor"

Gerçek anlamda e-ihracatın nasıl yapılması gerektiğinin bilinmemesi nedeniyle e-ihracatın toplam ihracat içerisindeki oranının düşük olduğunu savunan Yusuf İbili, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yurt dışındaki müşteri devamlılığını sağlamak için atılması gereken adımların başta KOBİ’ler olmak üzere henüz Türkiye’deki şirketler tarafından da yeterince anlaşılamadığını düşünmekteyiz.

Dünyadaki toplam e-ihracat 3 trilyon ABD dolarının üzerinde. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın sahip olduğu orana baktığımızda bugün itibariyle yüzde 0,3 gibi bir seviyeden bahsedebiliyoruz, gelişmiş ülkelerde bu pay yüzde 10 gibi oranlara çıkabiliyor.

Bugün Türkiye en çok e-ihracatı ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere yapıyor. İnternet kullanımının hızla yükseldiği Orta Doğu ve Asya ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler e-ihracat özelinde önemli fırsatlar barındırıyor. Bu potansiyelden yola çıkarak ülkemizin toplam ihracatında yüzde 0,3'lük payı olan e-ihracatın 2023 yılında yüzde 5 seviyesine çıkabileceğini düşünüyoruz.

B2CDirect bu büyümenin büyük kısmını yöneten ve yönlendiren, e-ihracatta öncü ve lider firma olarak en büyük katkıyı sağlayacaktır."