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Ekonomi

Domates konservesi ve salça ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "domates konservesi" ve "salça" da dahil edildi.

Erhan Cihan Ünal   | 07.09.2022
Domates konservesi ve salça ihracatı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar" listesine "domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)" ve "salça" da eklendi.

Fiyat istikrarının korunması amaçlandı

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan kararın gerekçelerine yer verildi.

Salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi neticesinde, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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